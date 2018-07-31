У Миколаєві суд позбавив російську мову статусу регіональної

Раніше Миколаївська облрада визнала, що в області поряд з українською мовою як державною діє російська мова як регіональна

Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним рішення обласної ради про надання російській мові статусу регіональної. Про це йдеться на сайті прокуратури Миколаївської області.

Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов першого заступника прокурора Миколаївської області про визнання протиправним та недійсним рішення Миколаївської обласної ради від 7 вересня 2012 року "Про реалізацію вимог закону України "Про засади державної мовної політики" в Миколаївській області".

Зазначимо, що рішенням обласної ради у 2012 році з метою реалізації закону визнано, що на території Миколаївської області поряд з українською мовою як державною діє російська мова як регіональна.

У той же час, Конституційним судом України у лютому 2018 року зазначений закон визнано не відповідним Конституції України. Рішення і висновки, ухвалені Конституційним судом України, є обов'язковими і остаточними.

Суд погодився з доводами прокурора, визнавши протиправним і недійсним рішення Миколаївської обласної ради.

Нагадаємо, у вересні 2017 року повідомлялося, що в школах Миколаєва роздають батькам заяви про бажання вивчати російську мову їхніми дітьми.