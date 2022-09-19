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В Харківській області окупанти катували іноземців. Прокуратура розпочала розслідування

Фото: в Харківській області окупанти катували іноземців (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові під час окупації Харківської області піддавали катуванням громадян Шрі-Ланки. Прокуратура розпочала розслідування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, громадяни Шрі-Ланки до початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України навчались у медичному коледжі у Куп’янську", - пише пресслужба.

У місті іноземці проживали разом з родичами.

Після повномасштабного вторгнення Росії, у березні семеро громадян Шрі-Ланки пішки пішли до Харкова, однак по дорозі їх затримали росіяни та відвезли до агрегатного заводу у Вовчанську. Там іноземців розмістили у камерах, де утримували протягом 4 місяців.

"Весь цей час військові ЗС РФ знущались над людьми: виривали їм нігті, піддавали фізичному та психологічному насиллю", - додає пресслужба.

Фото: в Харківській області окупанти катували іноземців (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у нещодавно звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів.

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Харків