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Росія вдарила ракетою та 23 рази обстріляла Харків: троє загиблих, 31 поранений

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Харків, Неділя 17 квітня 2022 11:03
Росія вдарила ракетою та 23 рази обстріляла Харків: троє загиблих, 31 поранений Фото: Росія вдарила ракетою та 23 рази обстріляла Харків (УНІАН)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупаційні війська за минулу добу 23 рази обстріляли житлові райони Харкова та завдали один ракетний удар. Внаслідок чого 31 людина поранена, ще троє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОДА Олега Синєгубова під час відеозвернення.

"За минулу добу російські окупаційні війська нанесли 23 артилерійських, мінометних, РСЗВ-обстрілів по районах Північної Салтівки, П’ятихаток, Олексіївки, центру міста, ХТЗ, Дергачах. Та 1 ракетний удар", - сказав Синєгубов.

Він наголосив, зараз у місті в посиленому режимі працюють медики екстреної допомоги, лікарі та рятувальники.

"На жаль, при розмінуванні російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися 3 саперів, 4 отримали поранення. Загалом за добу внаслідок обстрілів росіян поранені 31 особа, з них - 4 дітей. Загинули - 3 цивільних", - розповів Синєгубов.

Він підкреслив, що ворог не може підступитися до Харкова, адже ЗСУ тримають міцно позиції й по деяких напрямках просуваються вперед.

"...Тому й росіяни вдаються до ганебних обстрілів житлових кварталів. Звертаюся до жителів Харкова: без нагальної потреби не перебувайте на вулицях. Так само, зважаючи на прийдешні свята, прошу із розумінням поставитися до рішень про обмеження перебування людей в одному місці. Це все для нашої з вами безпеки", - закликав голова ОДА.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Харкова 15 квітня загинуло 10 людей, а ще 35 поранені.

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