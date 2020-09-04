У Харківській області локалізували пожежу

В Харківській області локалізували масштабну пожежу, яка днями виникла в лісовому масиві Дворічанського району. Відкритого вогню немає.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Пожежу було локалізовано 4 вересня о 13:17. Зараз проводиться гасіння окремих осередків тління лісової підстилки, залишків деревини в межах контрольованого периметра.

"До гасіння залучено 479 осіб та 78 одиниць техніки, з них від ДСНС 235 чоловік особового складу та 54 одиниці техніки, у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт, яким здійснено 73 скиди (254 тонни води)", - повідомили в МВС.

Нагадаємо, 2 вересня на території Дворічанського лісництва загорівся хвойний ліс. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що пожежа охопила близько 80 га, пізніше площа пожежі збільшилась до 500 га. В результаті пожежі знищено 22 житлових будинки у с. Гороб'ївка, відселені 33 людини. Один чоловік звернувся за медичною допомогою.

Як повідомляло РБК-Україна, у Харківській області через пожежу оголосили надзвичайну ситуацію.

Також повідомлялося, що масштабні пожежі продовжують гасити в Луганській області. Харківська та Луганська ОДА повинні розробити додаткові заходи для протидії пожежам.