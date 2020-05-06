У Харківській області на коронавірус захворіли вже понад 100 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу виявили понад 10 інфікованих медиків

У Харківській області кількість випадків інфікування коронавірусом медиків перевалила за сотню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Новини".

За даними Харківської обласної державної адміністрації, за минулу добу в області підтвердили 13 випадків зараження коронавірусом серед медичних працівників. Загальна кількість інфікованих медиків у Харківській області досягла 101.

Зазначається, що інфікованих коронавірусом медиків було виявлено у 27 лікувальних закладах області. Так, коронавірусом заразилися медики з:

Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи;

лікарні Міністерства внутрішніх справ;

обласної психіатричної лікарні №3;

Харківської клінічної лікарні на залізничному транспорті;

8 міської лікарня;

Обласного клінічного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, до якого входять 17 опорних лікарень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора у Києві лабораторно підтвердили ще 3 випадки інфікування коронавірусом медичних працівників. Загалом у столиці зафіксовано вже понад 1650 випадків коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу в Україні захворювання на коронавірус виявили у понад 70 медичних працівників. В країні станом на 6 травня коронавірусом заразилися понад 2250 медиків.