У Харківській області комунальників підозрюють в розкраданні 34 млн грн

Слідче управління Національної поліції в Харківській області підозрює комунальне підприємство Харківської обласної ради "Харківські обласні комунікаційні системи" (ХОКС) у попередній змові зі службовими особами ТОВ "Ай Ті Діалог" та привласненні бюджетних коштів на 34 млн грн.

Про це повідомляє регіональне видання "Kharkiv Today" з посиланням на повідомлення поліції.

Відомо, що комунальники працювали над впровадженням масштабної електронної системи зберігання інформації про пацієнтів, зокрема історій хвороби.

Однак, керівник комунального підприємства Антон Солопихін разом зі своїм підрядником - директором компанії "Ай Ті Діалог" Олексієм Росликом і його компаньйоном Дмитром Свиридовим начебто розробили схему обходу тендерного законодавства.

Зокрема, вони з'єднали чотири різних тендера в один, щоб відсікти окремих постачальників та інші структури, і встановити суму тендера, яка значно перевищує дійсну.

Всі тендерні вимоги були прописані під структуру ТОВ "Ай Ті Діалог", яка дивним чином змогла зібрати всі частини закупівлі у себе.

"Встановлено, що Управлінням внутрішнього аудиту та правової перевірки Харківської обласної державної адміністрації у 2020 році проведено внутрішній аудит Комунального підприємства Харківської обласної ради "Харківські обласні комунікаційні системи" за період з 01.01.2019 року по 01.06.2020, за результатами якого складено негативний аудиторський звіт", - йдеться у повідомлені.

Наразі правоохоронці встановлюють точну суму збитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко на передачі хабаря. Вона чинила тиск на одного з суддів з вимогою винести необхідне їй судове рішення по справі щодо земельного питання.