RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області "козачий полковник" передавав окупантам дані про ЗСУ

Фото: у Харківській області затримали "козачого полковника" (facebook.com/ssu.kharkiv)
Автор: Наталія Юрченко

У Харківській області викрили жителя, який співпрацював зі спецслужбами Росії. Він передавав дані про українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління СБУ в Харківській області.

Чоловік входи до проросійської неофіційної козацької організації і мав посвідчення "полковника". Члени цього угруповування мають активну антиукраїнську позицію та відкрито підтримують дії російських військ на території України.

Житель Харківської області через месенджер Telegram передавав дані щодо переміщень та позицій української армії, а також загальну інформацію щодо вибухів.

Зловмисника затримали та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 ККУ). Його помістили під варту на 60 діб без права внесення застави.

Фото: у Харківській області затримали "козачого полковника" (facebook.com/ssu.kharkiv)

Нагадаємо, жителю Львова оголосили підозру у держзраді через коригування ракетного обстрілу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківСлужба безпеки України