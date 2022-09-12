В Харківській області гвардійці знищили ворожий Су-25 та поповнили "обмінний фонд"

У Харківській області гвардійці-спецпризначенці знищили російський літак Су-25. Також захопили трофеї та поповнили "обмінний фонд".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС України.
Під час операції нацгвардійці взяли в полон до десяти російських окупантів поблизу Куп’янська.
"Гвардійський розрахунок ПЗРК "Стінгер" знищив російський дозвуковий штурмовик Су-25", - пише пресслужба.
Окрім ворожого літака також було знищено:
"Також гвардійці здійснювали пошуково-фільтраційні заходи у Куп’янську, під час яких взяли в полон сім окупантів. Таким чином українські захисники поповнили так званий "обмінний фонд", - додає пресслужба.
Також гвардійці захопили два БТР-80 та подякували росіянам за своєрідний "адресний ленд-ліз".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно ЗСУ показали відео в якому наші бійці знищили російський Су-25 на Харківському напрямку.
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