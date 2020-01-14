У Харківській області горіла багатоповерхівка, евакуювали 22 людини

У Харківській області в місті Лозова сталася пожежа в п’ятиповерховому будинку, під час якої було евакуйовано понад 20 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежа виникла в квартирі на другому поверсі. Рятувальникам зателефонували жителі будинку, котрі повідомляли, що потерпають від задимлення.

На час прибуття вогнеборців, з другого по п`ятий поверхи спостерігалось значне задимлення. У ході розвідки біля палаючої квартири ланкою газодимозахисної служби було виявлено господаря оселі, 1972 року народження, котрий нахапався диму і вже не міг самостійно рухатись. Його негайно винесли на свіже повітря.

Водночас рятувальники вжили заходи щодо димовидалення та організували евакуацію інших мешканців. Всього у їх супроводі небезпечну зону успішно залишили 22 людини, у тому числі 5 дітей.

Площа пожежі склала 24 кв.м. У житловій кімнаті горіли домашні речі, матрац та диван. Увівши в осередок пожежі 2 пожежні стволи, о 06:45 вогнеборці локалізували вогонь та о 07:23 повністю ліквідували його.

Причин виникнення загоряння встановлюється.

Раніше повідомлялося, що у Київській області на пожежі загинули двоє дітей та батько.

РБК-Україна писало, що у період з 30 грудня 2019 по 13 січня 2020 року в Україні у пожежах загинуло 124 людини.