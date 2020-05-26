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У Харківській області фермери утримували в трудовому рабстві 9 осіб

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 13:55
У Харківській області фермери утримували в трудовому рабстві 9 осіб
Фото: обшуки на фермі в Харківській області (mvs.gov.ua)

Фермерам загрожує від 5 до 12 років в'язниці

Правоохоронці викрили двох фермерів в Харківській області, які утримували 9 осіб у трудовому рабстві. Зловмисники наймали людей з вразливим становищем для роботи на власній фермі великої рогатої худоби в селі Мала Рогань.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Як зазначили правоохоронці, трудовою експлуатацією займалися 56-річний чоловік і жінка 60 років.

"Вони організували пошук і підбір працівників - осіб з вразливим становищем, змушували їх до праці і утримували за допомогою боргової кабали з-за систематичного накладення штрафів за невиконання окремих робіт праці, а також за допомогою психологічного або фізичного впливу", - повідомили в поліції.

У ході обшуків були виявлені дев'ять жертв трудової експлуатації - три жінки, п'ять чоловіків і одна неповнолітня. Всі вони підлягали примусовій праці по догляду за більш ніж 80 головами худоби та за домашніми тваринами, проживали в жахливих умовах і не отримували заробітну плату.

Поліцейські вилучили чорнові записи з нібито виплачені грошима за роботу та відмітками про борги за отримання їжі, напоїв і сигарет. Також у 56-річного чоловіка було виявлено понад 60 набоїв, димову шашку і запал з написом УЗРГМ-2.

Зараз встановлюються інші жертви і особи, причетні до злочину. Вирішується питання про повідомлення про злочин за ч. ст 2. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Порушникам загрожує від 5 до 12 років в'язниці.

Раніше РБК-Україна писало, що у Полтавській області заблокували канал торгівлі людьми для трудової експлуатації.

Також повідомлялося, що в Херсонській області викрили групу, яка займалася трудовою експлуатацією людей.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ХарківХарківфермерство
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