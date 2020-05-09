У Харківській області на COVID-19 захворіли ще 6 медиків та немовля

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Коронавірусом заразилася 5-місячна дитина

За минулу добу, 8 травня, у Харківській області лабораторно підтвердили коронавірус у 6 медичних працівників та немовляти. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

За словами Кучера, вчора лабораторний центр виявив 52 випадки інфікування коронавірусом у жителів Харкова, Валківського, Вовчанського, Дергачівського, Зміївського, Ізюмського, Лозівського, Харківського та Чугуївського районів.

Серед підтверджених випадків 6 медиків та 5-місячна дитина, яка перебуває у лікарні з мамою.

Крім того, за минулу добу в області зафіксовано 3 летальні випадки, пов'язані з коронавірусом. Померли 63-річний житель Золочівського району, 49-річна жителька Харківського району та 81-річна мешканка Харкова. Всі померлі мали супутні захворювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чернівецькій області вчора померли троє хворих на коронавірус пацієнтів. Жертвами хвороби стала жителька Глибоцького району, мешканець Чернівців та мешканка Сторожинецького району. Всього в області померли від хвороби 75 людей.

Також РБК-Україна писало, що за минулу добу Центр громадського здоров'я підтвердив 515 нових випадків інфікування коронавірусом. Одужали від коронавірусного захворювання вже майже 3 тисячі українців.