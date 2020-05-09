Три людини померли від коронавірусу в Чернівецькій області за добу

Всього в області померли від коронавірусу 75 людей
За минулу добу у лікарнях Чернівецької області зафіксовано 3 летальних випадки від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Чернівецької ОДА.
Зокрема, померли:
Всього в області померли від коронавірусу 75 людей.
Нагадаємо, в Кіровоградській області від коронавірусу помер 63-річний лікар. Швидше за все, він заразився під час спілкування з братом - лікарем Центру екстреної медичної допомоги, який також помер від коронавірусу 17 квітня. А також у Вінницькій області зростає кількість інфікованих медиків.
РБК-Україна писало, що в Україні за минулу добу зафіксували 515 нових випадків COVID-19. Так, загальне число випадків хвороби вже складає 14 710. При цьому одужали 2 909 осіб. Зокрема, за добу померли 15 людей.