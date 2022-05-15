RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Харківській області авто врізалося у скутер та велосипед: є загиблі

Ілюстративне фото (rbc.ua)
Автор: РБК-Україна

На Харківщині сталася смертельна ДТП. Водій легковика не впорався з керуванням та збив скутер з велосипедом. Внаслідок зіткнення загинули 2 особи, ще одна - отримала травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

15 травня на перехресті села Нове Пекельне сталася ДТП. 31-річний водій автомобіля "Mazda" перевищив швидкість і зіткнувся зі скутером та велосипедом.

Від отриманих травм на місці події загинули 23-річна водій та 16-річна пасажирка скутера. 25-річний велосипедист отримав незначні травми.

Наразі слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві в середу, 11 травня, сталася смертельна ДТП. Машина на великій швидкості влетіла до захисних блоків посеред дороги. Удар був такої сили, що водій та пасажир загинули одразу ж на місці аварії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПХарків