ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Харківській обл. зіткнувся мікроавтобус і легковик, є жертви

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 16:31
В Харківській обл. зіткнувся мікроавтобус і легковик, є жертви
Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

В результаті ДТП одна жінка загинули, ще троє постраждалих доставлені в лікарню

В Харківській області на трасі "Київ - Харків-Довжанський" сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter і легкового автомобіля "Таврія", який стояв на узбіччі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції повідомили, що інцидент стався о 8 ранку, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем "Таврія".

"В результаті зіткнення постраждали чотири людини. Одна жінка від отриманих травм померла на місці. Її особа зараз встановлюється. 41-річний чоловік і 46-річна жінка з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги...Також травму голови отримав 26-річний водій автомобіля "Mercedes Sprinter". Його госпіталізували в Харківську лікарню", - повідомили в Нацполіції.

У момент зіткнення постраждалі перебували біля легковика і намагалися виштовхнути його з снігового замету. Водій "Таврії" та пасажир мікроавтобуса за медичною допомогою не зверталися.

Зараз тривають слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві маршрутка врізалася у вантажівку. На Кільцевій дорозі ввечері в п'п'ятницю, 1 лютого, маршрутний автобус зіткнувся з припаркованою вантажівкою, в результаті аварії постраждали вісім осіб - водій та пасажири маршрутки.

 

Суд арештував водія, який спричинив ДТП на площі Перемоги у Києві ДТП на трасі Одеса-Ізмаїл: затримали водія автомобіля
Новини України ДТПХарків
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся