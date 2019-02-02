В Харківській обл. зіткнувся мікроавтобус і легковик, є жертви

Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

В результаті ДТП одна жінка загинули, ще троє постраждалих доставлені в лікарню

В Харківській області на трасі "Київ - Харків-Довжанський" сталося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter і легкового автомобіля "Таврія", який стояв на узбіччі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

У поліції повідомили, що інцидент стався о 8 ранку, водій мікроавтобуса не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем "Таврія".

"В результаті зіткнення постраждали чотири людини. Одна жінка від отриманих травм померла на місці. Її особа зараз встановлюється. 41-річний чоловік і 46-річна жінка з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в Харківську лікарню швидкої і невідкладної медичної допомоги...Також травму голови отримав 26-річний водій автомобіля "Mercedes Sprinter". Його госпіталізували в Харківську лікарню", - повідомили в Нацполіції.

У момент зіткнення постраждалі перебували біля легковика і намагалися виштовхнути його з снігового замету. Водій "Таврії" та пасажир мікроавтобуса за медичною допомогою не зверталися.

Зараз тривають слідчі дії. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві маршрутка врізалася у вантажівку. На Кільцевій дорозі ввечері в п'п'ятницю, 1 лютого, маршрутний автобус зіткнувся з припаркованою вантажівкою, в результаті аварії постраждали вісім осіб - водій та пасажири маршрутки.