В Харківській обл. затримали торговця боєприпасами та вибухівкою

Правоохоронці вилучили корпуса гранат, гранатометні постріли, порохові заряди та патрони

В городе Чугуев (Харьковская область) правоохранители задержали во время сбыта мужчину, который пытался продать взрывчатку и боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что правоохранителями было изъято 15 корпусов ручных гранат Ф-1 и РГД, 15 взрывателей к ручным гранатам типа "УЗГРМ" и "УДО", 5 гранатометных выстрелов, 5 пороховых зарядов, 728 патронов калибра 5,45 мм, 2 взрывателя к минам и 10 тыс. гривен, полученных за сбыт.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

"В настоящее время ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили правоохранители.

Фото: изъятый арсенал (npu.gov.ru)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Ровенской обл. в нежилом доме обнаружили арсенал оружия. Из тайника правоохранители изъяли гранатомет РПГ-26, четырнадцать гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 и шестьдесят патронов калибра 7,62 мм