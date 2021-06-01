У харківському метро пасажир кинувся під колеса потягу

У харківському метрополітені на станції "Олексіївська" один із пасажирів стрибнув на колії під час руху потягу. Подія сталася увечері, 31 травня. Машиніст потягу встиг вчасно загальмувати.
Про це повідомляє прес-служба харківського метрополітену.
"Шановні пасажири! Сьогодні о 21:18 на станції "Олексіївська" пасажир стрибнув на колію", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прес-служби, з пасажиром провели розмову співробітники поліції. Метро працює у звичайному режимі, на графік руху поїзду вказана подія не вплинула.
В свою чергу представники харківського метрополітену звернулися до пасажирів з проханням дотримуватися правил користування метрополітеном.
Нагадаємо, що в Києві пасажир впав під поїзд на станції метро "Арсенальна", чим зупинив роботу "червоної" гілки метро. Його витягнули, а рух метро відновили.
Раніше стало відомо, що у київському метрополітені на станції "Дарниця" людина впала на колію.