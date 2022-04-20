ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Харківський "Мегабанк" на грані банкрутства: власників підозрюють у фінансових маніпуляціях

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 12:31
Харківський "Мегабанк" на грані банкрутства: власників підозрюють у фінансових маніпуляціях Фото: харківський "Мегабанк" на грані банкрутства (allkharkov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Харківський "Мегабанк" опинився на грані банкрутства й може потрапити під ліквідацію. Банк став проблемним унаслідок багаторічних зловживань правління банку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економічного журналіста Сергія Лямця в блозі на Цензор.Нет.

За його словами, проблемність банку виникла через багаторічні зловживання власників та не пов’язана з війною.

Як відомо, харківський "Мегабанк" вважається одним із системних банків. Однак, торік банк не зміг автоматично пройти стрес-тестування, яке проводить регулятор, а його фактичні значення нормативів балансували на межі допустимих.

Нині власник "Мегабанку", керівник "Турбоатома" Віктор Суботін намагається списати втрати банку на війну, однак проблеми у ньому почались ще задовго до неї, про що свідчить те, що він не пройшов перше стрес-тестування банківської системи у 2018 р. і наступне, у 2019 р., коли його потреба у додатковому капіталі склала щонайменше 1,5 млрд грн.

Крім того, ще за підсумками діагностики у 2015-2016 роках було виявлено, що "Мегабанк" фактично кредитував сам себе - видавав кредити пов’язаним з власником особам. Портфель таких кредитів склав понад 5 млрд грн, які так і не були повернуті. За словами Лямця, видавались вони саме з коштів вкладників, комунальних і державних підприємств.

Лямець також наголошує, що без зміни менеджерів і стягнення реальних коштів з пов’язаних осіб кошти рефінансування, якщо їх надасть Нацбанк, будуть втрачені.

В іншому разі на банк чекає віднесення до проблемних, та, наймовірніше, ліквідація, при якій принаймні вкладники-фізособи отримають свої гроші. Однак при обох сценаріях втрати комунальних, державних та інших підприємств, що обслуговуються в банку, будуть колосальними.

Журналіст також не виключає порушеннякримінальної справи проти власника "Мегабанку" Віктора Суботіна за результатами розслідування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків банки
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Як впаде економіка України через війну і чим заповнити ці втрати