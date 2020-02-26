Харківська міськрада знову перейменувала проспект на честь Жукова

Харківська міська рада під час сьогоднішньої сесії ухвалила рішення про чергове перейменування проспекту Петра Григоренка на честь маршала Жукова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так, рішення про присвоєння проспекту імені маршала радянської армії Георгія Жукова підтримали 62 місцевих депутати. Проти рішення висловилися 8, ніхто не утримався.

За словами міського голови Харкова Геннадія Кернеса, маршал Жуков нібито не підпадає під дію закону про декомунізацію. Він додав, що депутатський корпус має право ухвалювати такі рішення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харкові знову хочуть назвати проспект Петра Григоренка ім'ям радянського маршала Георгія Жукова після того, як суд у листопаді скасував рішення міської ради. У міській раді заявляли, що підготовка до перейменування вже почалася.

Як писало РБК-Україна, у листопаді 2019 року набула чинності постанова апеляційного суду Харкова про заборону перейменування проспекту Григоренка. Вона могла бути оскаржена протягом місяця у Верховному суді.

Крім того, Харківський окружний адміністративний суд також скасував рішення міської ради про перейменування проспекту Григоренка.