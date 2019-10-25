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Поліція відкрила справу щодо перестрілки в Харькові

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 20:40
Поліція відкрила справу щодо перестрілки в Харькові
Фото: місце стрільби (hk.npu.gov.ua)

За даний злочин загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення

Поліція відкрила справу щодо стрілянини в Харкові на вулиці Клочківській, в результаті якої загинула одна людина та одна госпіталізована. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За інформацією правоохоронців, поліція встановила особу кілера. Ним виявився житель міста Горлівка Донецької області, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

"Встановлено, що два харків'янина вийшли з супермаркету та направилися до свого автомобіля. Там їх очікував зловмисник, який відкрив вогонь. Чоловіки теж були озброєні, тому зав'язалася перестрілка", - йдеться у повідомленні.

Відомості про вказану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч.2 ст.15 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: місце інциденту (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Харкові в Шевченківському районі біля супермаркету сталась перестрілка, в результаті чого загинула людина. Двоє невідомих стріляли зі зброї у двох чоловіків. Один з них помер по дорозі у лікарню, іншому медики надають необхідну допомогу. В результаті поранений в груди чоловік помер.

Як повідомляло РБК-Україна, в результаті перестрілки в Харкові на Клочківській загинув свідок у справі вбивства депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Володимир Борох.

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