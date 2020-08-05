ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Харківська обласна лікарня переповнена через коронавірус

Харків, Середа 05 серпня 2020 16:52
Харківська обласна лікарня переповнена через коронавірус
Фото: медики (Униан)
Автор: Игорь Литвиненко

Хворих з COVID-19 будуть госпіталізувати в дитячу лікарню

Харківська обласна інфекційна лікарня переповнена пацієнтами. За минулу добу в області виявили коронавірус у 145 осіб, з яких 33 - госпіталізували.

Про це повідомляє прес-службі Харківської облдержадміністрації.

За словами виконуючого обов'язки директора Департаменту охорони здоров'я ХОДА Геннадія Бондарчука, збільшення кількості хворих в області пов'язано з великою кількістю проведених тестувань на коронавірус.

"На сьогодні в обласній інфекційній лікарні перебувають 240 пацієнтів. В реанімації, розрахованої на 12 осіб, сьогодні знаходяться 10 пацієнтів, один з них - на інвазивної підтримки, інші - у кисневій масці", - сказав Бондарчук.

У зв'язку з переповненням обласної лікарні, хворих коронавірусом буде приймати дитяча лікарня.

"На території дитячої лікарні підготовлений окремий корпус, в якому є 50 боксованих палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів. Туди завезені протягом останнього тижня 100 точок доступу кисню. Тобто, там можуть знаходитися 100 пацієнтів, які потребують кисневої підтримки", - відзначили Бондарчук.

Також зараз розглядається можливість відкриття другого реанімаційного відділення в дорослому інфекційної лікарні.

Відзначається, що за вчора в області було виявлено 145 хворих коронавірусів, з яких 33 були госпіталізовані.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав ситуацію з коронавірусів в Харкові напруженою.

Нагадаємо, щоп'ятниці Кабмін проводитиме перегляд зональних списків регіонів.

Зараз Харківська область знаходиться в "зеленій" зоні, яка не має на увазі додаткових карантинних обмежень.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ХарківХарківбольницаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся