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Харківська область знову зі світлом, - Тимошенко

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Вівторок 17 травня 2022 18:33
Харківська область знову зі світлом, - Тимошенко Фото: Харківська область знову зі світлом (t me)
Автор: Артем Горовенко

В усіх деокупованих областях України активно відновлюють критичну інфраструктуру. Зокрема, за минулу добу на Київщині повернули світло до 15 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступник керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

В Ірпені, де ще два місяці тому йшли запеклі бої, відновили газопостачання на 96%.

У Чернігівській області триває відновлення електромережі, водоканалу, лікарень і дитячих садочків. Для покращення логістики у Ніжинському районі на дорозі Р-67 влаштували тимчасовий проїзд.

На відновлення інфраструктури Житомирщини громадам, які найбільше постраждали від російської агресії, виділили 100 млн грн.

"Кошти підуть на ремонт мереж тепла, газу, води, електроенергії, а також на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші", - сказав Тимошенко.

Він зазначив, що у Народицькій ТГ продовжують розмінування територій. В селі Залісся-Грезля відновлюють газопровід. У селі Вакуленчук провели обстеження водонапірної башти. У селі Сінгури та в Малинській територіальній громаді завершили обстеження пошкоджених житлових будинків.

"Харківська область знову зі світлом! Лише за один день вдалось підключити 5400 споживачів центру області, також підключено 506 споживачів у селах Кулиничі та Мала Данилівка. Крім того, відновили електрику в селах Баранівка, Козачок, Чорноглазівка, Коробки для 1667 мешканців", - розповів Тимошенко.

У Дергачах підключили до газу 2500 людей. У селах Івашки, Олександрівка, Одноробівка, Гур'їв Козачок, Перовське та Лютівка заживлено 1030 абонентів. У Чугуєві відновили водопостачання.

У Харкові запустили роботу громадського транспорту. Маршрути скориговані в залежності від місця ремонтних робіт.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що на деокупованих територіях України продовжуватимуть процес відновлення.

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Харків инфраструктура
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