На Харківщині запроваджують комендантську годину

Комендантський час означає заборону на пересування вулицями міста у певний час доби. Мета запровадження комендантської години може бути різною: підтримання громадського порядку, зменшення кількості жертв, ліквідація наслідків техногенної катастрофи чи епідемії.

У разі порушення, комендантський патруль має право затримати особу та перевірити документи, щоб з'ясувати, чи може вона перебувати на вулиці у цей.

У разі потреби комендантський патруль може проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла затриманих громадян.

У разі навмисного опору з боку затриманого патруль може застосувати фізичну силу або спецзасоби.

Патрульні також можуть затримувати та доставляти до відділень поліції осіб, які вчинили або вчиняють інші правопорушення.

Окрім перепусток, патрульні можуть перевіряти й інші документи, щоб підтвердити особу та законність перебування в Україні.

Комендантські патрулі можуть використовувати у службових цілях засоби зв'язку та транспортні засоби, що належать громадянам (за їх згодою), підприємствам, установам та організаціям (крім дипломатичних).

У разі реальної загрози життю та безпеці осіб комендант має право тимчасово обмежувати перебування, свободу пересування, в'їзд/виїзд (вхід/вихід) на територію або з території, де запроваджено комендантську годину.