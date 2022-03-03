Під Харковом взяли в полон 2-й елітний підрозділ РФ, - Арестович

Українські військові під Харковом розбили та взяли в полон елітний підрозділ військ РФ. Також у середу в інших районах бійці ЗСУ полонили ворожих офіцерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника керівника офісу президента Олексія Арестовича
"Під Харковом розгромили і взяли в полон другий елітний підрозділ російської армії. Це 1-а танкова армія - таманська дивізія, кантемирівська дивізія тощо", - розповів він.
Арестович додав, що інші підрозділи окупантів також зазнають втрат.
"А про інших навіть і говорити нічого. Сьогодні (в середу, 3 березня, - Ред.) потрапили в полон офіцери ротні - командири танкового батальйону, там заступник командира полку, і так далі. І ось вони плачуть, стоять на колінах і кажуть "Ми не знали"... У них навіть легенди не заготовлені як слід", - говорить радник глави ОП.
Говорячи про тактичні помилки, які допускає противник, він вказав на зосередження 55-60% військ РФ навколо Харкова і Києва, а в інших регіонах з'явилися "величезні дірки" (на півдні, в центрі та зоні ООС).
"Дірки обернуться тим, що вони намагаються ротними або батальйонними групами (це 200 - 400, 600 осіб) намагаються вирішувати якісь завдання. І ось тричі спробувавши вирішити ці завдання в напрямку Кривого Рогу і під Миколаєвом вони потрапили під удар і були практично повністю знищені", - розповів Арестович.
Також перед цим в ОП розповіли, що РФ втрачає в середньому у війні з Україною 1,5 тисяч військових на добу.
Раніше в офісі президента України закликали чоловіків на окупованих Росією територіях до тотального опору військам ворога. Йдеться про знищення або блокування тилових колон противника.
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