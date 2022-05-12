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Під Харковом війська РФ обстрілюють звільнені села, щоб стримати наступ ЗСУ

Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Російські війська масово обстрілюють звільнені села під Харковом. Щоб стримати просування ЗСУ, путінська армія веде хаотичний вогонь не лише по позиціях українських захисників, а й по мирному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку протягом доби противник обстрілював позиції ЗСУ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки.

"На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування наших військ та звільнення тимчасово зайнятих російськими окупантами територій. Протягом доби противник обстрілював позиції наших військ у районах населених пунктів Питомник та Руські Тишки", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, у Харківській області під час контрнаступу Збройні сили України знищили 30 російських окупантів. При цьому двоє російських військових були взяті в полон.

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