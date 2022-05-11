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У Харківській області ЗСУ знищили 30 російських військових і двох взяли в полон

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Харківська область, Середа 11 травня 2022 11:01
У Харківській області ЗСУ знищили 30 російських військових і двох взяли в полон Фото: ЗСУ знищили 30 російських військових і двох взяли в полон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Харківській області під час контрнаступу Збройні сили України знищили 30 російських окупантів. При цьому двоє російських військових були взяті в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної прикордонної служби України в Facebook.

Полонені заявили, що є жителями Красного Луча, і при цьому переконливо вказували, що вони з Луганської області України.

У відомстві додали, що днями Сили оборони України звільнили від окупантів п'ять населених пунктів, звідки ворог з мінометів і ствольної артилерії обстрілював житлові масиви Харкова. У цих боях зведений загін прикордонників завдав ворогові шкоди не тільки в живій силі, але і в бронетехніці.

Раніше Сили оборони України звільнили чотири населені пункти поблизу Харкова. Саме відсування українськими військами армії РФ від міста зменшило кількість обстрілів.

Крім того, Росія перекинула мобілізованих з "ЛДНР" під Харків.

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