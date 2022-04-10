Під Харковом українські десантники знищили два російські безпілотники

Житомирські десантники під Харковом знищили два російські безпілотники типу "Орлан-10". Українські захисники застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Starstreak.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.
Зазначається, що відзначилися підрозділи протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Десантники 9 і 10 квітня з ПЗРК Starstreak збили два російських БПЛА "Орлан-10".
Командування ДШВ опублікувало відео застосування британського ПЗРК. На кадрах зафіксовано перше використання starstreak десантниками в бойових умовах.
Нагадаємо, з початку війни в Україні окупанти втратили понад 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня.
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