Під Харковом українські десантники знищили два російські безпілотники

Житомирські десантники під Харковом знищили два російські безпілотники типу "Орлан-10". Українські захисники застосували британський переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) Starstreak.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Командування ДШВ опублікувало відео застосування британського ПЗРК. На кадрах зафіксовано перше використання starstreak десантниками в бойових умовах.

Зазначається, що відзначилися підрозділи протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Десантники 9 і 10 квітня з ПЗРК Starstreak збили два російських БПЛА "Орлан-10".

Нагадаємо, з початку війни в Україні окупанти втратили понад 100 безпілотників оперативно-тактичного рівня.

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