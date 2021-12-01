Під Харковом сильний вітер звалив дерево: загинула жінка

У Куп'янському районі Харківської області сильний вітер повалив дерева. Одне з них вбило жінку, яка перебувала у дворі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.
Подія сталася у вівторок, 30 листопада, на території Великобурлуцької ОТГ у селі Новий Бурлук.
"О 10: 30, в результаті негоди (сильний вітер) на території приватного будинку на жінку впало дерево. В результаті події, жінка, 1948 року народження, загинула на місці події", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 1 грудня в Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися 56 населених пунктів. Внаслідок чого спрацювали системи автоматичного захисту ліній електропередач (ЛЕП).
Варто відзначити, що в середу, 1 грудня, перший день зими Україну накриють снігопади в західних областях. Температура повітря на Заході опуститься до 2+4 вдень, а вночі -1+1.