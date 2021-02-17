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Під Харковом перекинулася маршрутка, постраждали 10 людей

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні вранці у Харківській області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі пасажирського автобуса. У результаті аварії постраждали 10 людей.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, аварія сталась близько 6:23 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський", яка проходить через смт Новий Коротич Харківського району. Тоді 41-річний водій автобуса Mercedes сполученням "Харків-Люботин" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого автомобіль перекинувся.

У пасажирському автобусі перебували 17 пасажирів осіб і 10 з них отримали тілесні ушкодження. Вони звернулися по медичну допомогу. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

Фото: ДТП у Харківській області (hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві на залізничному переїзді сталося зіткнення товарного поїзда з автомобілем. Пасажир легковика загинув.

Також РБК-Україна писало, що у Борисполі (Київська область) сталась дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі мікроавтобуса та автобусу, який здійснював міські перевезення. У результаті аварії постраждали чотири людини.

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