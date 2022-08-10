Під Харковом знайшли тіло закатованого росіянами чоловіка

Правоохоронці під Харковом виявили тіло чоловіка, якого вбили російські військові під час окупації населеного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 10 серпня було проведено огляд лісосмуги, розташованої неподалік села Мала Рогань біля Харкова. Ними було виявлено рештки тіла чоловіка зі зв’язаними руками. "Потерпілого вбили російські військові, коли окупували вказаний населений пункт", - йдеться у повідомленні. За однією з версії прокурорів, чоловіка вбили поза межами села, а пізніше тіло привезли у ліс. Проте розглядається і версія, що чоловіка вбили на місці виявлення. Наразі труп вилучено та направлено для проведення необхідних експертиз.