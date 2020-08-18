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Під Харковом щурячою отрутою отруїлися четверо дітей

Харківська область, Вівторок 18 серпня 2020 20:35
Під Харковом щурячою отрутою отруїлися четверо дітей
Фото: щурячу отруту (delfi.ee)
Автор: Максим Зайченко

Їх доставили в лікарню

В селі Липці під Харковом четверо дітей отруїлися щурячою отрутою. Постраждалим 2, 5, 6 і 8 років, їх доставили у токсикологічне відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта, передає Kharkiv Today.

"Діти з трьох сімей, вони гуляли на вулиці знайшли цей щурячу отруту, з'їли. Легкий ступінь у всіх чотирьох. З трьома мамами їх госпіталізували в обласну дитячу клінічну лікарню", - повідомив Забашта.

На місце події також прибула поліція. На місці силовики з'ясували, що діти гралися будинку, знайшли банку з щурячою отрутою, яку вирішили з'їсти. Зараз правоохоронці встановлюють обставини інциденту.

Нагадаємо, раніше в Харківської області виявили ботулізм у двох жінок, які вживали в їжу в'ялену рибу.

Також РБК-Україна писало, що у ресторані Одеси сталося масове отруєння.

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