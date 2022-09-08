Під Харковом бійці Нацгвардії взяли в полон двох бойовиків з Луганської області (фото)

Спецпризначенці Національної гвардії України (НГУ) взяли у полон двох бойовиків з документами так званої "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення відомства в Twitter .

При цьому бойовиків затримали, коли вони намагалися виїхати з району ведення бойових дій біля одного з населених пунктів в Харківській області.

"Поповнили обмінний фонд, разом з тим дали шанс деяким "освободителям" повернутися додому не у пакеті", - йдеться в ньому.

Як повідомлялося, у процесі контрнаступальних дій у Харківській області українські військові взяли в полон групу окупантів, у тому числі підполковника російської армії.

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