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В Харькове остановилось метро: в чем причина

Фото: в Харькове приостановили движение метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Харькове сегодня, 17 октября, приостановили движение поездов метрополитена. Причиной тому являются перебои с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского метро.

"По техническим причинам временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, в городе также остановился другой электротранспорт.

Спикер "Харьковоблэнерго" Марина Шевченко в комментарии "Суспільному" объяснила, что часть потребителей в Харькове и Харьковской области осталась без электроэнергии.

"Из-за срабатывания защитной автоматики частично обесточены потребители некоторых районов г. Харькова и Харьковской области. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения", - заявила она.

Напомним, сегодня враг нанес удары по объектам инфраструктуры. Прилеты были зафиксированы в Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Из-за повреждений энергетической инфраструктуры в Днепропетровской области предупредили об отключении света.

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