В Харькове остановили метро из-за проблем со светом

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Приносим извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Спикер метрополитена Алексей Битнер в комментарии "Суспільному" сообщил, что подземка остановилась из-за ситуации со светом в Харькове.

Отметим, что в Харькове метро не работало с 9 марта, когда Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Оккупанты в тот день нанесли по Харькову более 10 ракетных ударов, были повреждены энергетические объекты.

Вчера местная власть сообщила, что метро возобновит работу 12 марта, однако трамваи и троллейбусы еще не будут курсировать.

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