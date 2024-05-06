В Харькове возросло количество пострадавших в результате вчерашних обстрелов

Обстрелы Харькова

Обстрелы Харькова начались 24 февраля 2022 года, с первых часов полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор город подвергается регулярным бомбардировкам и обстрелам со стороны российских войск.

За это время Харьков стал одним из городов, наиболее пострадавших от войны. Многие жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты разрушены или повреждены.

5 мая 2024 года российские оккупанты нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела были повреждены жилые дома, частные здания и автомобили.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, но впоследствии количество раненых возросло до 15.

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