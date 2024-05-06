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В Харькове возросло количество пострадавших в результате вчерашних обстрелов

Фото: Обстрел Харькова 5 мая (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Валерия Полищук

В Харькове возросло количество пострадавших в результате вчерашнего обстрела российских захватчиков. Сейчас получили ранения 16 человек.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в результате обстрела КАБ по Шевченковскому и Киевскому районам города повреждены 14 многоквартирных домов. 

Также пострадали три автомобиля, медучреждение, общежитие, офисное здание, восемь частных домов, гаражи, кафе. К тому же в результате атаки разрушены три частных дома.

Обстрелы Харькова

Обстрелы Харькова начались 24 февраля 2022 года, с первых часов полномасштабного вторжения России в Украину. С тех пор город подвергается регулярным бомбардировкам и обстрелам со стороны российских войск.

За это время Харьков стал одним из городов, наиболее пострадавших от войны. Многие жилые дома, школы, больницы и другие гражданские объекты разрушены или повреждены.

5 мая 2024 года российские оккупанты нанесли авиаудар по Шевченковскому району Харькова. В результате обстрела были повреждены жилые дома, частные здания и автомобили.

Сначала сообщалось о двух пострадавших, но впоследствии количество раненых возросло до 15.

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