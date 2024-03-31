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В Харькове снова вводят графики почасовых отключений света

Фото: в Харькове возвращаются к почасовым отключениям света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове снова будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

В ведомстве 31 марта обновили информацию о ситуации в энергосистеме по состоянию на сегодняшний день и отметили, что харьковские энергетики вынуждены вернуться к графикам почасовых отключений в городе.

В чем причина

В Минэнерго объяснили, что подобный шаг связан с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных российских обстрелов.

Другим фактором также является недостаточность локальной генерации вследствие разрушения электростанций и роста потребления.

"Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак", - передали в министерстве.

Отключение света в Харькове из-за обстрелов

Напомним, в результате недавних российских массированных комбинированных воздушных ударов по Харькову и области, в том числе по энергетическим объектам, несколько дней назад весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. Прежде всего, свет появился на объектах критической инфраструктуры.

С 25 марта в Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии. Он продлится, как планируется, по 31 марта для Харькова и восьми общин области.

Как ранее заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.

Добавим, что 29 марта в Харьковской областной военной администрации сообщили, что в период с 1 по 7 апреля Харькову планировалось применить обновленные графики отключения электроэнергии.

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ХарьковОтключения света