В Харькове снова вводят графики почасовых отключений света

В Харькове снова будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
В ведомстве 31 марта обновили информацию о ситуации в энергосистеме по состоянию на сегодняшний день и отметили, что харьковские энергетики вынуждены вернуться к графикам почасовых отключений в городе.
В Минэнерго объяснили, что подобный шаг связан с ненадежностью системы передачи электроэнергии после масштабных российских обстрелов.
Другим фактором также является недостаточность локальной генерации вследствие разрушения электростанций и роста потребления.
"Графики будут действовать до полной стабилизации ситуации и зависеть также от уровня потребления и последствий возможных последующих атак", - передали в министерстве.
Напомним, в результате недавних российских массированных комбинированных воздушных ударов по Харькову и области, в том числе по энергетическим объектам, несколько дней назад весь город остался без света. Электроснабжение начали возвращать в несколько этапов. Прежде всего, свет появился на объектах критической инфраструктуры.
С 25 марта в Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии. Он продлится, как планируется, по 31 марта для Харькова и восьми общин области.
Как ранее заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, ожидается, что возобновление электроснабжения Харькова займет до двух недель.
Добавим, что 29 марта в Харьковской областной военной администрации сообщили, что в период с 1 по 7 апреля Харькову планировалось применить обновленные графики отключения электроэнергии.
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