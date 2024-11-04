В Харькове снова раздались взрывы: произошел прилет в Холодногорском районе

О взрывах в городе Суспильне сообщило в 23:11.

"Еще один прилет произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации, там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы", - позже написал Терехов.

Перед тем Воздушные Силы сообщали о пуске управляемой авиационной бомбы на Харьков.