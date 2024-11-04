В Харькове снова раздались взрывы: произошел прилет в Холодногорском районе

Поздно вечером, около 23:00, 3 ноября в Харькове во время воздушной тревоги снова раздались взрывы. Произошел прилет в Холодногорском районе города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне и мэра Харькова Игоря Терехова.
О взрывах в городе Суспильне сообщило в 23:11.
"Еще один прилет произошел рядом с одним из рынков в Холодногорском районе города. По предварительной информации, там без пострадавших, выбиты стекла. На месте работают все соответствующие службы", - позже написал Терехов.
Перед тем Воздушные Силы сообщали о пуске управляемой авиационной бомбы на Харьков.
Напомним, поздно вечером 3 ноября в Харькове и Запорожье прозвучала серия взрывов.
Один из вражеских "прилетов" пришелся на Шевченковский район Харькова. Там поврежден супермаркет. Пострадали четыре человека.
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