В Харькове увеличилось количество пострадавших из-за ракетной атаки 2 января

"В результате вражеской ракетной атаки врага на Шевченковский район города Харькова 2 января количество травмированных увеличилось до 63", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, к медикам обратилась 23-летняя девочка. У нее акуботравма (контузия).

Ранее прокуратура отмечала, что среди пострадавших было пятеро детей. Также известно о жертве.

Массированный обстрел Украины 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили вчера 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главными целями врага стали Киев и Харьков. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.