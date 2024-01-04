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В Харькове увеличилось количество пострадавших из-за ракетной атаки 2 января

Фото: в Харькове увеличилось количество пострадавших из-за атаки 2 января (t me kharkivoda)
Автор: Наталья Юрченко

Число пострадавших в Харькове в результате ракетной атаки 2 января увеличилось. Ранения получить 63 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру в Telegram.

"В результате вражеской ракетной атаки врага на Шевченковский район города Харькова 2 января количество травмированных увеличилось до 63", - говорится в сообщении.

Как отмечают в прокуратуре, к медикам обратилась 23-летняя девочка. У нее акуботравма (контузия).

Ранее прокуратура отмечала, что среди пострадавших было пятеро детей. Также известно о жертве.

Массированный обстрел Украины 2 января

Напомним, российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов, в том числе аэробалистические "Кинжалы".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили вчера 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главными целями врага стали Киев и Харьков. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

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