В Харькове задержан экс-правоохранитель, который "работал" экологом во время оккупации Изюма

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему правоохранителю, который во время оккупации города Изюм Харьковской области устроился на работу в местную оккупационную администрацию. Там он "выполнял обязанности" эколога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
"Мужчина начал договариваться с россиянами сразу после того, как они оккупировали город. Он выторговал должность начальника отдела природных ресурсов и экологии местной оккупационной администрации", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, чтобы угодить захватчикам, он лично встречался с местными жителями и уговаривал их так же работать на врага, обещая, что "должностей хватит всем".
Также он проводил инвентаризацию водных объектов, искал владельцев местных прудов и озер для того, чтобы сбивать "дань" для себя и в пользу оккупантов.
"После освобождения Изюма он начал прятаться и был задержан в Харькове", - добавили в ГБР.
Бывшему правоохранителю доложено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы за конфискацию имущества.
Как сообщалось, бывшему милиционеру - командиру "ОМОНа" террористической организации "ДНР" сообщено о подозрении. Злоумышленник на оккупированных территориях Донецкой области занимается принудительной мобилизацией гражданских и фильтрацией.
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