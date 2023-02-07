В Харькове задержали банду "смотрящих за ХТЗ"

По его словам, задержание было проведено оперативниками УСР и УСБУ с помощью спецподразделений КОРД и Альфа.

Как выяснили следователи, задержанные не только хотели присвоить наркобизнес, но и планировали расширить свою деятельность, и стать "смотрящими по Салтовке".

"На видео вы можете увидеть строгое задержание - полиция имела информацию, что у задержанных может быть граната, которую злоумышленник планировал взорвать. В ходе обысков изъяты полученные вымогательством деньги, наркотики и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.

Всем четырем задержанным было поставлено в известность о подозрении по ч.4 ст.189. Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Также судья избрал всем четырем меру пресечения 60 суток без права внесения залога.