В Харькове задержали банду "смотрящих за ХТЗ"

В Харькове правоохранители задержали четырех членов группировки, именовавшей себя "Смотрящими за ХТЗ". Они распространители наркотиков и их родственники и пытались отобрать наркобизнес себе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова.
По его словам, задержание было проведено оперативниками УСР и УСБУ с помощью спецподразделений КОРД и Альфа.
Как выяснили следователи, задержанные не только хотели присвоить наркобизнес, но и планировали расширить свою деятельность, и стать "смотрящими по Салтовке".
"На видео вы можете увидеть строгое задержание - полиция имела информацию, что у задержанных может быть граната, которую злоумышленник планировал взорвать. В ходе обысков изъяты полученные вымогательством деньги, наркотики и другие вещественные доказательства", - сказано в сообщении.
Всем четырем задержанным было поставлено в известность о подозрении по ч.4 ст.189. Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Также судья избрал всем четырем меру пресечения 60 суток без права внесения залога.
Как сообщалось, Нацполиция в Украине задержала организованную группу, которая производила исбывала крупные партии наркотиков, психотропов и прекурсоров. Ежемесячно наркоторговцы производили 1,2 млн доз.
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