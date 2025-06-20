В Харькове в результате атаки РФ есть пострадавшие: среди них дети

Обстрел Харькова

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июня Харьков в очередной раз атаковали дронами. Предварительно, были атакованы Киевской и Шевченковской районы города, но информация впоследствии начала поступать только о Шевченковском.

Один из прилетов произошел возле многоэтажных жилых домов. На месте возник пожар.

Кроме того, в одном случае горит ужас незаселенной новостройки, в другом - произошло попадание во двор многоэтажки. В частности, выбиты стекла и изуродованы машины.

Также известного, сутки дворе одной из многоэтажек повреждено около 50 авто.

Подробнее о первых последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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