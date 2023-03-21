В Харькове будут отключать отопление по графику, но есть условие

В Харькове планируют отключать отопление на несколько часов в день, правда такой режим будет использован при позволяющей для этого погоде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский горсовет .

"КП "Харьковские тепловые сети" готовится к потеплению и внедряет графики дискретного регулирования на источниках теплоснабжения, чтобы уменьшить расход газа и избежать перегревов в домах", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Днепре будут отключать отопление в домах с завтрашнего дня, 22 марта. Он станет первым городом в Украине, где завершат отопительный сезон в 2023 году.