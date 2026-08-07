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В Харькове тариф на воду повысят в два этапа: сколько придется платить с октября

14:10 07.08.2026 Пт
2 мин
Тариф на воду вырастет почти втрое
aimg Татьяна Степанова
Фото: в Харькове в два этапа повысят тариф на воду (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Харькове планируют пересмотреть и в два этапа повысить тариф на услуги централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Харьковские тепловые сети".

Отмечается, что изменение тарифа связано с ростом цен, в частности, на электроэнергию, реагенты, оборудование, оплату труда.

"Себестоимость воды в Харькове зависит не только от цен. Харьков расположен в маловодной степной зоне, вдали от основных источников водоснабжения. Из Краснопавловского водохранилища вода преодолевает около 140 км. Источник на реке Северский Донец расположен примерно в 40 км от города", - пояснили в КП.

Там рассказали, что воду нужно поднять насосами, очистить, обеззаразить, доставить в Харьков, распределить по сетям и подать в каждый дом.

После использования необходимо отвести, перекачать и снова очистить на канализационных сооружениях. Вся система работает круглосуточно и потребляет значительные объемы электроэнергии.

В КП отметили, что с начала боевых действий ущерб от предоставления услуг централизованного водоснабжения и водоотвода составил 5,4 млрд гривен.

"Действующие тарифы покрывают лишь около 30% фактической стоимости услуг. Из-за нехватки средств предприятию все труднее закупать реагенты, ремонтировать сети и оперативно ликвидировать аварии", - добавили в пресс-службе.

Какими будут новые тарифы

Переход к новой стоимости водоснабжения будет поэтапным.

Первый этап предполагает, что:

  • до 30 сентября 2026 включительно будет действовать нынешний тариф: 16,032 гривен за кубометр водоснабжения и 8,484 гривен за кубометр водоотвода;
  • с 1 октября 2026 года тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 49,446 гривен за кубометр, на централизованный водоотвод 20,820 гривен за кубометр.

Второй этап предусмотрен с 1 января 2027 года. Стоимость централизованного водоснабжения будет составлять 57,504 гривен за кубометр, централизованного водоотвода 27,992 гривен за кубометр.

Повышение тарифов на воду

Напомним, с 1 июля во многих городах Украины начали пересматривать тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Наибольшее подорожание произошло в Умани, Павлограде, Бердичеве, Виннице, Ужгороде, Черкассах и Кременчуге, где в отдельных случаях стоимость услуг выросла более чем вдвое или даже в три раза.

С 1 августа в ряде украинских городов уже вступили в силу новые тарифы на воду. В то же время, в еще нескольких общинах вопрос пересмотра стоимости услуг уже рассматривают или готовят соответствующие решения.

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