В Харькове и области вводят новые графики отключений света на следующей неделе

Обстрелы Харькова и области

Напомним, вчера, 11 апреля, российские оккупанты нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали свои дроны-камикадзе и ракеты.

В частности, под атакой находился Харьков и область. Там зафиксировали по меньшей мере 10 прилетов. Враг бил по региону при помощи баллистических ракет.

Как рассказал мэр Харькова Игорь Терехов, после обстрела не работали две ТЭЦ и трансформаторная подстанция. Городской глава уточнял, что трансформаторную подстанцию уничтожил враг.

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