В Харькове и области расширили график отключения света: что изменилось

В Харькове и Харьковской области расширен график отключения электроэнергии. Теперь отключение света будет происходить и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной военной администрации.

"1 мая график почасовых отключений будет расширен с учетом ночных часов и будет действовать до утра 2 мая. В настоящее время призывают промышленные объекты максимально снизить потребление электроэнергии ", - отметили в ХОВА.

В администрации пояснили, что дополнительные отключения необходимы для выполнения аварийно-восстановительных работ в объединенной энергетической системе.

Отключение света в Харькове

Напомним, российские оккупанты с начала весны избивали по энергообъектам в Украине. Больше всего пострадал Харьков и область.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в прошлом месяце отметил, что в Харькове остается нехватка мощностей, однако угрозы для масштабного отключения света по городу нет.

По состоянию на сегодняшний день в Украине ограничено в двух областях. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.