В Харькове и области обновили графики отключения света

В городе Харьков и Харьковской области обновили графики отключения электроэнергии с 19 по 25 октября 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.
"Уважаемые потребители. Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО)", - рассказали в "Харьковоблэнерго".
В то же время украинцам напомнили, что в случае необходимости, ГПО может быть введен по распоряжению НЭК "Укрэнерго".
Итак, если ситуация изменится, о применении мер ограничения электроснабжения в Харькове и Харьковской области граждан будут уведомлять отдельно.
Обновленный график отключений электроэнергии на 19-25 октября выглядит так:
Таблица с часами отключения света (инфографика: oblenergo.kharkov.ua)
Гражданам напомнили, что:
"Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваш адрес, откройте этот PDF-файл. Далее нажмите значок "лупа" на верхней панели. Введите название своей улицы и найдите ее в списке", - объяснили жителям региона на сайте "Харьковоблэнерго".
В заключение потребителям напомнили, что в перечень улиц и населенных пунктов периодически вносятся изменения.
"Проверяйте, пожалуйста, свой адрес каждый раз, чтобы быть уверенными, к какой группе принадлежит ваша улица, город, село или поселок", - подытожили в акционерном обществе.
Пост "Харьковоблэнерго" (скриншот: t.me/kharkivenergy)
Напомним, отключение света в Украине может происходить на фоне нескольких причин, среди которых основными являются плановые или аварийные отключения из-за энергетического кризиса, вызванного повреждением инфраструктуры во время войны.
В связи с нехваткой электроэнергии специалисты составляют графики отключения света (расписание, по которому временно отключается электроснабжение в отдельных городах, регионах или на определенных объектах).
То есть графики составляются для оптимизации работы электросети в условиях дефицита электроэнергии или для предотвращения аварийных ситуаций.
Согласно данным экспертов, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент.
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