В Харькове и области обновили графики отключения света

Когда света в Харькове и Харьковской области может не быть

"Уважаемые потребители. Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО)", - рассказали в "Харьковоблэнерго".

В то же время украинцам напомнили, что в случае необходимости, ГПО может быть введен по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Итак, если ситуация изменится, о применении мер ограничения электроснабжения в Харькове и Харьковской области граждан будут уведомлять отдельно.

Обновленный график отключений электроэнергии на 19-25 октября выглядит так:

1 группу могут выключать с 09:00 до 11:59 (с 21:00 до 23:59 - вероятное отключение)

2 группу - с 12:00 до 14:59 (с 00:00 до 02:59 - вероятное отключение)

3 группу - с 15:00 до 17:59 (с 03:00 до 05:59 - вероятное отключение)

4 группу - с 18:00 до 20:59 (с 06:00 до 08:59 - вероятное отключение)

5 группу - с 21:00 до 23:59 (с 09:00 до 11:59 - вероятное отключение)

6 группу - с 06:00 до 08:59 (с 18:00 до 20:59 - вероятное отключение)

Таблица с часами отключения света (инфографика: oblenergo.kharkov.ua)

Гражданам напомнили, что:

красным цветом выделены часы без света для конкретной группы

оранжевым - вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины)

желтым - часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений

"Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваш адрес, откройте этот PDF-файл. Далее нажмите значок "лупа" на верхней панели. Введите название своей улицы и найдите ее в списке", - объяснили жителям региона на сайте "Харьковоблэнерго".

В заключение потребителям напомнили, что в перечень улиц и населенных пунктов периодически вносятся изменения.

"Проверяйте, пожалуйста, свой адрес каждый раз, чтобы быть уверенными, к какой группе принадлежит ваша улица, город, село или поселок", - подытожили в акционерном обществе.

Пост "Харьковоблэнерго" (скриншот: t.me/kharkivenergy)