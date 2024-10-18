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В Харькове и области обновили графики отключения света

Пятница 18 октября 2024 13:10
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В Харькове и области обновили графики отключения света В Харькове и области обновили графики отключения электроэнергии (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В городе Харьков и Харьковской области обновили графики отключения электроэнергии с 19 по 25 октября 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Харьковоблэнерго" в Telegram.

Когда света в Харькове и Харьковской области может не быть

"Уважаемые потребители. Сейчас ситуация в Объединенной энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график почасовых отключений (ГПО)", - рассказали в "Харьковоблэнерго".

В то же время украинцам напомнили, что в случае необходимости, ГПО может быть введен по распоряжению НЭК "Укрэнерго".

Итак, если ситуация изменится, о применении мер ограничения электроснабжения в Харькове и Харьковской области граждан будут уведомлять отдельно.

Обновленный график отключений электроэнергии на 19-25 октября выглядит так:

  • 1 группу могут выключать с 09:00 до 11:59 (с 21:00 до 23:59 - вероятное отключение)
  • 2 группу - с 12:00 до 14:59 (с 00:00 до 02:59 - вероятное отключение)
  • 3 группу - с 15:00 до 17:59 (с 03:00 до 05:59 - вероятное отключение)
  • 4 группу - с 18:00 до 20:59 (с 06:00 до 08:59 - вероятное отключение)
  • 5 группу - с 21:00 до 23:59 (с 09:00 до 11:59 - вероятное отключение)
  • 6 группу - с 06:00 до 08:59 (с 18:00 до 20:59 - вероятное отключение)

В Харькове и области обновили графики отключения света

Таблица с часами отключения света (инфографика: oblenergo.kharkov.ua)

Гражданам напомнили, что:

  • красным цветом выделены часы без света для конкретной группы
  • оранжевым - вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в Объединенной энергосистеме Украины)
  • желтым - часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений

"Если вы не знаете, к какой группе принадлежит ваш адрес, откройте этот PDF-файл. Далее нажмите значок "лупа" на верхней панели. Введите название своей улицы и найдите ее в списке", - объяснили жителям региона на сайте "Харьковоблэнерго".

В заключение потребителям напомнили, что в перечень улиц и населенных пунктов периодически вносятся изменения.

"Проверяйте, пожалуйста, свой адрес каждый раз, чтобы быть уверенными, к какой группе принадлежит ваша улица, город, село или поселок", - подытожили в акционерном обществе.

В Харькове и области обновили графики отключения света

Пост "Харьковоблэнерго" (скриншот: t.me/kharkivenergy)

Напомним, отключение света в Украине может происходить на фоне нескольких причин, среди которых основными являются плановые или аварийные отключения из-за энергетического кризиса, вызванного повреждением инфраструктуры во время войны.

В связи с нехваткой электроэнергии специалисты составляют графики отключения света (расписание, по которому временно отключается электроснабжение в отдельных городах, регионах или на определенных объектах).

То есть графики составляются для оптимизации работы электросети в условиях дефицита электроэнергии или для предотвращения аварийных ситуаций.

Согласно данным экспертов, в Украине графики отключений света могут вернуть в любой момент.

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Харьков Электроэнергия Война в Украине Отключения света
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