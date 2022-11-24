В Харькове и области почти 70% потребителей подключены к электричеству, - ОВА

В Харькове и области по состоянию на 17:00 24 ноября почти 70% потребителей подключены к электричеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он напомнил, что в результате вчерашних массированных обстрелов вся Харьковская область осталась без света.

"Благодаря нашим энергетикам уже в полночь подали напряжение на объекты критической инфраструктуры Харьковской области, а также подстанции Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов. К 10 утра были заживлены очистные и тепловые сети. Впоследствии – метро, ​​трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов Харькова", - рассказал он.

По словам Синегубова, сейчас около 150 тысяч потребителей Харькова остаются без света, а в области - почти 300 тысяч жителей.