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В Харькове и области почти 70% потребителей подключены к электричеству, - ОВА

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Харьков, Четверг 24 ноября 2022 17:32
В Харькове и области почти 70% потребителей подключены к электричеству, - ОВА Фото: в Харькове и области почти 70% потребителей подключены к электричеству (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Харькове и области по состоянию на 17:00 24 ноября почти 70% потребителей подключены к электричеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Он напомнил, что в результате вчерашних массированных обстрелов вся Харьковская область осталась без света.

"Благодаря нашим энергетикам уже в полночь подали напряжение на объекты критической инфраструктуры Харьковской области, а также подстанции Харьковского, Лозовского и Чугуевского районов. К 10 утра были заживлены очистные и тепловые сети. Впоследствии – метро, ​​трамвайно-троллейбусное управление и часть абонентов Харькова", - рассказал он.

По словам Синегубова, сейчас около 150 тысяч потребителей Харькова остаются без света, а в области - почти 300 тысяч жителей.

Напомним, 23 ноября Россия нанесла очередной массированный удар по инфраструктуре Украины.

В результате чего без света оказалась большая часть страны, погибли десять человек, а ранения получили 55.

Уже к обеду 24 ноября в Украине электричество подали во все области. Первыми заживили объекты критической инфраструктуры.

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