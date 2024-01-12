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В Харькове произошел пожар в детской больнице (фото)

Фото: в Харькове произошел пожар в детской областной больнице (ГСЧС)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове произошел пожар в трехэтажном корпусе Областной детской клинической больницы сегодня днем, 12 января. Более пятидесяти человек были эвакуированы из здания, а также удалось спасти еще несколько граждан, которые оставались в помещении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Огненное ЧП произошло в помещении каморы больницы. Чрезвычайники уточнили, что ее площадь составила 15 кв.м.

Сообщение о пожаре поступило на номер "101" в 16:40. В медицинском учреждении в тот момент было большое количество детей. На место сразу было направлено 11 оперативных отделений ГСЧС.

"По прибытию первых подразделений наблюдалось задымление на первом этаже. К этому моменту персоналом медицинского учреждения уже были эвакуированы в безопасное место 52 человека: 23 женщины и 29 детей", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники рассказали, что во время проведения разведки пожарные спасли из задымленной зоны еще 3 женщины и 1 ребенка.

Ликвидация пожара произошла в 17.30.

Также в ГСЧС показали фото с места огненного ЧП в харьковской больнице.

 

Пожары в Украине

Ранее сообщалось, что в конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Кроме того, перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь вспыхнул на объекте критической инфраструктуры.

А в середине декабря в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате этого погибли мама и двое детей.

Добавим, что на днях в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.

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