В Харькове произошел пожар в детской больнице (фото)

Огненное ЧП произошло в помещении каморы больницы. Чрезвычайники уточнили, что ее площадь составила 15 кв.м.

Сообщение о пожаре поступило на номер "101" в 16:40. В медицинском учреждении в тот момент было большое количество детей. На место сразу было направлено 11 оперативных отделений ГСЧС.

"По прибытию первых подразделений наблюдалось задымление на первом этаже. К этому моменту персоналом медицинского учреждения уже были эвакуированы в безопасное место 52 человека: 23 женщины и 29 детей", - говорится в сообщении.

Чрезвычайники рассказали, что во время проведения разведки пожарные спасли из задымленной зоны еще 3 женщины и 1 ребенка.

Ликвидация пожара произошла в 17.30.

Также в ГСЧС показали фото с места огненного ЧП в харьковской больнице.

Пожары в Украине

Ранее сообщалось, что в конце декабря в Киеве произошел пожар в одной из квартир многоэтажки. В результате чего погиб человек.

Кроме того, перед Новым годом в Киевской области произошел пожар после ночной атаки дронов-камикадзе. Огонь вспыхнул на объекте критической инфраструктуры.

А в середине декабря в селе Гмырянка (Черниговская область) вспыхнул пожар в частном доме. В результате этого погибли мама и двое детей.

Добавим, что на днях в Кривом Роге произошел пожар в многоэтажке в Саксаганском районе. В результате инцидента пострадали женщина и трое маленьких детей.