RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

В Харькове прогремел взрыв: враг ударил баллистикой по дому, есть пострадавшие

Фото: последствия атаки уточняются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 17 августа, в Харькове прогремел взрыв. Россияне ударили баллистикой по жилой застройке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и канал Воздушных сил ВСУ.

"В городе был слышен взрыв! Будьте осторожны!", - написал Терехов в 22:52.

Накануне военные информировали, что существует угроза применения баллистики, после чего зафиксировали скоростную цель в Харьковской области и предупредили, чтобы жители Харькова были в укрытиях.

Позже Терехов уточнил, что враг, по предварительным данным ч ударил по жилому зданию. Кроме того, есть пострадавшие.

"По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно - есть пострадавшие. Детали уточняем", - написал он.

Обновлено в 23:25

В Харькове пострадали три человека. Среди них девочка 13 лет и две женщины 21 и 60 лет. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В то же время мэр Харькова уточнил, что удар был между домами.

"Прилет в Индустриальном районе произошел между многоэтажками - как минимум в шести из них выбиты окна", - говорится в сообщении.

Обстрелы Харькова

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения россияне регулярно обстреливают Харьков. Для этого враг применяет дроны, авиабомбы и ракеты разных типов.

Например, в ночь на 20 июле город подвергся комбинированный атаке. За три часа было более 20 ударов я в том числе по спасателям.

В результате обстрелов были повреждены жилые дома, гражданское предприятие, дороги и канатная сеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХарьковВойна в Украине