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В Харькове раздались взрывы, враг обстреливает город

Иллюстративное фото: в Харькове раздались взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прогремел взрыв под утро 24 июля. Город подвергается обстрелу со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковского городского голову Игоря Терехова и руководителя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны", - написал мэр города в своем Telegram в 05:16.

Руководитель администрации области уточнил, что Харьков находится под вражеской атакой, и также призвал местных жителей не покидать укрытие до отбоя воздушной тревоги.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях", - говорится в заявлении главы ОВА.

Повторные взрывы

Позже стало известно о взрывах в городе. Глава ОВА заявил, что враг продолжает обстрел, и сообщил о повторных ударах.

Мэр Харькова заявил о еще одном взрыве в городе.

Какие последствия

Позже Терехов рассказал, что первый удар по Харькову "пришелся в промышленную зону одного из районов города".

"О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - добавил он.

Что предшествовало

Отметим, что перед тем в командовании Воздушных сил заявляли о фиксации в районе города Харьков вражеского беспилотника. Об этом было заявлено в 4.40.

А уже в 5.12 военные предупредили об угрозе баллистики с востока. Взрыв в Харькове раздался спустя несколько минут после этого.

Добавим, прежде о взрыве в пригороде Харькова сообщалось ранее около часа ночи.

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ХарьковВзрывОбстрел Харькова